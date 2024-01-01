كيف يتم الحصول على "إخلاء طرف" لمتوفي من الصندوق العقاري؟

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أجاب حساب العناية المستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية الحصول على طلب "إخلاء طرف" لوالده المتوفي.

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إخلاء طرف لمتوفي من الصندوق العقاري:



تسديد أقساط منزل المتوفي في الصندوق العقاري:



وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا للحساب قائلا : "أريد إفادة للوالد الله يرحمه بعدم الاستفادة من صندوق التنمية ".وجاء الرد : " عزيزي المستفيد بإمكانك الحصول على خطاب إفادة (إخلاء طرف) , لمتوفى "رحمه الله" عن طريق زيارة أقرب فرع لصندوق التنمية العقارية وبيفيدونك الزملاء إن شاء الله ".وفي وقت سابق أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل شخص يتساءل عن إمكانية إسقاط أقساط عن منزل والده المتوفي.وكان حساب العناية بالمستفيدين قد تلقى استفسارا من شخص يقول فيه :" توفي والدي وعنده بيت له 40 سنة ولم يسدد سوى قسطين هل يسقط عنه".وجاء الرد : "عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة (المتأخرات) , يلزم سداد الأقساط المتأخرة ما قبل تاريخ الوفاة".