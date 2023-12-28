خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على النقل الخارجي للمعلمين

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من المقرر أن يفتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفتح الرغبات الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري. اضافة اعلان

وتستمر فترة التقديم من خلال نظام نور الإلكتروني حتى 6 رجب المقبل.





إجراءات النقل الخارجي للمعلمين



خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور

