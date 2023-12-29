توضيح عاجل من "سكني" حول تعثر صرف بعض الدفعات وكيفية التغلب عليها

أ أ
قال برنامج سكني، إن الدعم لمستفيد البناء الذاتي يُصرف على خمس دفعات، حسب مراحل البناء.
دفعات مستفيد البناء الذاتي
اضافة اعلان
وقال سكني ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر منصة "إكس": "يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات، وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها".
مرحباً، يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 28, 2023
مميزات البناء الذاتي - يمكن للمواطن أو المقيم الاستفادة من المنتج.
- يُمكنك الاستفادة من المنتج سواء كنت مستحق دعم أو غير مستحق.
- استخراج رخص البناء بسهولة وبمدة وجيزة للتصاميم الهندسية.
- تربط معلوماتك مع كافة الجهات التمويلية.
- توفّر لك دعم الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن رحلتك في المنتج.
- تربطك مع مقاولين ومشرفين هندسيين معتمدين وموثوقين لتنفيذ عمليات بناء بيتك والإشراف عليه.
- تقدم لك تصاميم هندسية من مكاتب معتمدة وبأسعار منافسة من مهندسين سعوديين.
- تقدّم لك خدمات تقييم الجودة وشهادة استدامة البناء بعد اكتمال بناء بيتك.
ضوابط البناء الذاتي
- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، بعد توقيع عقد الدعم السكني.
- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.