توضيح عاجل من "سكني" حول تعثر صرف بعض الدفعات وكيفية التغلب عليها

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قال برنامج سكني، إن الدعم لمستفيد البناء الذاتي يُصرف على خمس دفعات، حسب مراحل البناء.





دفعات مستفيد البناء الذاتي اضافة اعلان



مرحباً، يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 28, 2023

مميزات البناء الذاتي



ضوابط البناء الذاتي



وقال سكني ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر منصة "إكس": "يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات، وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها".- يمكن للمواطن أو المقيم الاستفادة من المنتج.- يُمكنك الاستفادة من المنتج سواء كنت مستحق دعم أو غير مستحق.- استخراج رخص البناء بسهولة وبمدة وجيزة للتصاميم الهندسية.- تربط معلوماتك مع كافة الجهات التمويلية.- توفّر لك دعم الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن رحلتك في المنتج.- تربطك مع مقاولين ومشرفين هندسيين معتمدين وموثوقين لتنفيذ عمليات بناء بيتك والإشراف عليه.- تقدم لك تصاميم هندسية من مكاتب معتمدة وبأسعار منافسة من مهندسين سعوديين.- تقدّم لك خدمات تقييم الجودة وشهادة استدامة البناء بعد اكتمال بناء بيتك.- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، بعد توقيع عقد الدعم السكني.- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.