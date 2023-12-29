الجمعة، 16 جمادى الثانية 1445 ، 29 ديسمبر 2023

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توضيح عاجل من "سكني" حول تعثر صرف بعض الدفعات وكيفية التغلب عليها

الدعم السكني سكني
دعم سكني
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قال برنامج سكني، إن الدعم لمستفيد البناء الذاتي يُصرف على خمس دفعات، حسب مراحل البناء. 

دفعات مستفيد البناء الذاتياضافة اعلان


وقال سكني ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر منصة "إكس": "يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات، وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها".

مميزات البناء الذاتي 

- يمكن للمواطن أو المقيم الاستفادة من المنتج.
- يُمكنك الاستفادة من المنتج سواء كنت مستحق دعم أو غير مستحق.
- استخراج رخص البناء بسهولة وبمدة وجيزة للتصاميم الهندسية.
 - تربط معلوماتك مع كافة الجهات التمويلية.
- توفّر لك دعم الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن رحلتك في المنتج.
- تربطك مع مقاولين ومشرفين هندسيين معتمدين وموثوقين لتنفيذ عمليات بناء بيتك والإشراف عليه.
- تقدم لك تصاميم هندسية من مكاتب معتمدة وبأسعار منافسة من مهندسين سعوديين.
- تقدّم لك خدمات تقييم الجودة وشهادة استدامة البناء بعد اكتمال بناء بيتك.

ضوابط البناء الذاتي


- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، بعد توقيع عقد الدعم السكني.
- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

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