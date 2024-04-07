عاجل.. لمن قدّم اعتراضا على عدم الأهلية ولم يُرد عليه.. توضيح مهم من حساب المواطن

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رد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، على سؤال يقول فيه صاحبه :" قدمت اعتراض على عدم الأهلية والآن لي 10 أيام بدون رد وش الحل؟".



معرفة حالة الاعتراض:



لم تنزل الدفعة:



الحد المانع من استحقاق حساب المواطن:



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:



وجاء كالتالي:" الرجاء الانتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك ( دراسة الاهلية ،اعتراضاتي،الإعتراضات الحالية)".وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين يقول إنه لم تنزل له الدفعة الأخيرة.وقال الحساب عبر منصة "إكس" في رده :" تم إيداع الدعم المخصص لشهر" أبريل " وبإمكانك التوجه إلى حسابك والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية".ويحدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للحد المانع من استحقاق الدعم، وذلك على ضوء التعديلات التي أقرها في أكتوبر الماضي.وتتضمن التعديلات:تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.