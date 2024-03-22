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تنبيه عاجل من الضمان الاجتماعي بخصوص استحقاق دعم الحليب

تحضير الحليب الصناعي
حليب الأطفال
أ أ
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تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دعم حليب الأطفال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، البالغ 84 ريالاً ويصرف شهريًا، إلى جانب المعاش الأساسي. اضافة اعلان
وتتضاعف القيمة في حال كان هناك أكثر من طفل ينطبق عليه شروط الاستفادة من الدعم.

دعم حليب الأطفال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ويعتمد استحقاق دعم حليب الأطفال لمستفيدي الضمان الاجتماعي على عمر الطفل، ولا يشترط للحصول عليه أي إجراء أو تعديل لمعلومات الطفل في الملف الموحد من قبل المستفيد.
وقالت الوزارة عبير حسابها في منصة "إكس": "لا يشترط على المستفيد اتخاذ أي إجراء لطلب دعم الحليب، حيث يتم إضافة الدعم بشكل تلقائي إلى معاش الضمان الاجتماعي في حال وجود الطفل كتابع ضمن الأسرة".

شروط استحقاق دعم حليب الأطفال

أن تكون حالة أهلية مستفيد الضمان الاجتماعي "مؤهل".
أن يكون عمر الطفل من حديث الولادة إلى سنتين.


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي
-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. 
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل. 
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“.
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. 
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.


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