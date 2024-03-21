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عاجل.. بعد نزول المكرمة الملكية.. تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
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بعد أيام قليلة من إيداع معونة شهر رمضان المبارك التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يتساءل المستفيدون عن موعد الإيداع الشهري لمعاش الضمان الاجتماعي. اضافة اعلان
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ردها على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس"": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي". 


قيمة معاش الضمان الاجتماعي 

وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي طُبّقت اعتبارًا من شهر نوفمبر الماضي، 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالاً بدلاً من 550 ريالاً. 
وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
وأكدت الموارد البشرية، أن مبلغ الاستحقاق لمستفيد الضمان يتحقق شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد، والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. 
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل. 
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“.
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. 
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.

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