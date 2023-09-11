تعرف على تفاصيل ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية بنظام تبادل منافع

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات أهمية ضم الخدمة والاستفادة من نظام تبادل المنافع في حالة الانتقال من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية.





ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية "تبادل منافع" اضافة اعلان



خطوات الخدمة



متطلبات الخدمة



انتقلت من نظام التقاعد إلى نظام #التأمينات_الاجتماعية ؟



احفظ حقك وضم مدد خدمتك؛ لحماية تأمينية مستدامة.#GOSI — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) September 11, 2023

تتيح هذه الخدمة لكل مشترك خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وله مدة اشتراك سابقة لا تقل عن سنة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري لم يعوض عنها أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير" نظام التأمينات الاجتماعية"تهدف الخدمة إلى حماية الحقوق التقاعدية للمواطن عند انتقاله من العمل في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو العكس، و تيسير حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص.- الضغط على "ابدأ الخدمة" وتسجيل الدخول.- تحديد نوع العميل كـ"زائر"- اختيار خدمة "طلب ضم مدة اشتراك - تبادل المنافع" من قائمة الطلبات.- الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على زر "متابعة"- تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على زر"تقديم الطلب"- ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكنك متابعة الطلب من هنا• وجود خدمة سابقة لاتقل عن (12شهر) خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ولم يعوض عنها.• أن يكون مقدم الطلب خاضعاً لنظام التأمينات الاجتماعية ولا يزال على رأس العمل.التقدم بطلب ضم الخدمة السابقة قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير" نظام التأمينات الاجتماعية"• ألا يكون المشترك قد استلم مكافأة أو معاش تقاعدي عن الخدمة المراد ضمها.• لا يقبل طلب الضم إذا كان سن المشترك أكبر من 59 سنة عند تقديم الطلب، أو كان سبب نهاية الخدمة الخاضعة لنظام التقاعد (مدني أو عسكري) هو العجز.• ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية.