تعرف على حالات إصابات العمل وطرق الإبلاغ عنها

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحالات التي ينطبق عليها إصابة العمل.

وأشارت عبر خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس" إلى ثلاث تعريفات لإصابة العمل في النظام على النحو التالي:

. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.

. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه والعكس، أو إلى المسجد والعكس.

. الحادث الذي يقع أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.

حياك الله عرَّف النظام إصابة العمل كالتالي: 1. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه. 2. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه والعكس، أو إلى المسجد والعكس. 3. الحادث الذي يقع 1/2 — العناية بالعملاء (@GosiCare) September 4, 2023

الأمراض الناجمة عن العمل



– تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية. ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.

– تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتحدد اللائحة المُدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنيًا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.

وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.

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خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل



وكشف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل.

وقالت: "في حال وقوع إصابة عمل لا قدر الله يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين".

وأضافت: "وسيتم بحث الاصابة والتحقق منها وافادتك وللمزيد من التفاصيل عن اصابات العمل والامراض المهنية يمكنك زيارة الرابط: (اضغط هنا)".



