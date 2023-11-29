الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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بنظام العقود.. وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة المجمعة

جامعة المجمعة
جامعة المجمعة
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أعلنت جامعة المجمعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية (لرتبة أستاذ مساعد) فما فوق في عدد من التخصصات على نظام العقود وفق الشروط المحددة.

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وأكدت الجامعة على أن التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيح نهائياً، كما أن الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، وتتم متابعة الطلب من خلال النظام الإلكتروني للتقديم.


وأضافت أنه سيتم الترشيح للتخصصات المتاحة للتقديم وفق احتياج الكليات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:


1- أستاذ.
2- أستاذ مشارك.
3- أستاذ مساعد.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصل على شهادة الدكتوراه (PHD) في التخصص المطلوب من جامعة معترف بها وفق اشتراطات الجامعة في ذلك مع ضرورة وجود امتداد للتخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
3- الحصول على شهادة اختصاص أو زمالة أو بورد معتمدة للمتقدمين على الوظائف الطبية في التخصص الدقيق.
4- أن تكون شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه انتظاماً.
5- أن لا يقل المعدل في المؤهل عن جيد جداً للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
6- أن تكون أولوية التعيين لمن يحمل رتبة علمية أعلى.
7- عدد الأبحاث المنشورة للمتقدم تضاف ضمن نقاط المفاضلة.
8- استيفاء أي متطلبات إضافية يراها القسم أو الكلية التابعة لها الوظيفة.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/15هـ الموافق 2023/11/29م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/23هـ الموافق 2023/12/07م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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