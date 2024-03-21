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عاجل.. بمزايا رائعة.. الهيئة العامة للموانئ تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

الهيئة العامة للموانئ
الهيئة العامة للموانئ
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مدينة الرياض في مختلف التخصصات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية في العيئة العامة للموانئ:اضافة اعلان


- مهندس بيئة تحتية
- مدير قواعد البيانات
- مطور تكامل أنظمة
- مدير إدارة مراجعة تقنية المعلومات
- أخصائي أول مراجعة داخلية
- أخصائي أول تشريعات

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- الإدارة والتنظيم
- المالية
- المحاسبة
- أنظمة الحاسب والمعلومات
- علوم الحاسب
- الحاسب الألي
- الأمن السيبراني
- تقنية المعلومات
- نظم المعلومات
- هندسة الحاسب
- أو مايعادلهم

المزايا:


- علاوة سنوية تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- تأمين طبي شامل الوالدين.
- بدل تعليم للابناء.

الشروط المطلوبة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.
- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.
- ارفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.
- القدرة على بناء العلاقات.
- التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.

ملاحظة:


- متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث الحالة.
- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة آخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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