عاجل.. بمزايا رائعة.. الهيئة العامة للموانئ تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

أ أ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مدينة الرياض في مختلف التخصصات على النحو التالي:



المسميات الوظيفية في العيئة العامة للموانئ:



التخصصات المطلوبة:



المزايا:



الشروط المطلوبة:



ملاحظة:

طريقة التقديم: