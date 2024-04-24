بشرى للخريجين.. عقارات الدولة تطرح وظائف إدارية متنوعة

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أعلنت
الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية لحملة
الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة
أدناه.
الوظائف1-
كبير أخصائي عمليات الفروع:
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
- درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال" أو ما يعادلها.
- الوصف الوظيفي "يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية الإشراف على أنشطة عمليات الفروع بما يتضمن متابعة الخدمات والطلبات وعقد جلسات تدريبية وتطوير خطة وأدوات التواصل الداخلية، وتوجيه العمل كحلقة وصل بين إدارات المقر الرئيس للهيئة والفروع، ومعالجة الاستفسارات غير المحلولة، ومراجعة تقارير التقدم الدورية، وتحديد مجالات التحسين".
2- أخصائي إعداد ومتابعة:
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
- درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال" أو ما يعادلها.
- الوصف الوظيفي "يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية الإشراف على أنشطة الإعداد والمتابعة بما يتضمن الإشراف على المتابعة مع الأطراف المعنية للحصول على الرد للمراسلات في الوقت المحدد وضمان متابعة تنفيذ الطلبات الخارجية وإعداد ملخصات عن تفاصيل دعوات الفعاليات وإعداد محاضر الاجتماعات والملخصات التنفيذية والتحليلات والعروض التقديمية، والتأكد من دقة البيانات التي تم جمعها من إدارات الهيئة المعنية، وإعداد وصياغة ومراجعة وتدقيق الخطابات والقرارات الصادرة وتقديم تقارير متابعة يومية/ أسبوعية بشأن المعاملات المتأخرة.