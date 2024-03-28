سارع بالتقديم.. فتح باب التوظيف في الهيئة العامة لعقارات الدولة

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أعلنت
الهيئة العامة لعقارات الدولة، "هيئة حكومية مرتبطة تنظيميًا برئيس مجلس
الوزراء"، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض على النحو التالي:
فتح
باب التوظيف في الهيئة العامة لعقارات الدولة1 -
مدير إدارة الحوكمة
المسميات
الوظيفية
- المتطلبات: درجة البكالوريوس في "إدارة الأعمال" أو ما يعادله مع خبرة 9 سنوات.
2 - أخصائي تطبيقات تقنية
- المتطلبات: درجة البكالوريوس في "علوم الحاسب" أو ما يعادله مع خبرة 4 سنوات.
3 - كبير أخصائي المحفظة العقارية
- المتطلبات: درجة البكالوريوس في "إدارة الأعمال" أو ما يعادله مع خبرة 6 سنوات.
4 - كبير مهندسين
- المتطلبات: درجة البكالوريوس في "الهندسة" أو ما يعادله مع خبرة 4 سنوات.
طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.
نبذة
عن الهيئةوتأسست
الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4
سبتمبر 2018م بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة مستقلة ذات شخصية
اعتبارية، ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.
ومُنحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.