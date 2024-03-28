سارع بالتقديم.. فتح باب التوظيف في الهيئة العامة لعقارات الدولة

أ أ

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، "هيئة حكومية مرتبطة تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء"، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض على النحو التالي:





فتح باب التوظيف في الهيئة العامة لعقارات الدولة

المسميات الوظيفية



طريقة التقديم



نبذة عن الهيئة

