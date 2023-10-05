برواتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تفتح التوظيف في برنامج الدبلوم

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أعلنت
الأكاديمية الوطنية للبناء في محافظة البكيرية بالقصيم، عن فتح باب القبول للالتحاق
في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري "دبلوم الهندسة المدنية".
وأوضحت أن الفرص متاحة في قطاع المقاولات والبناء برواتب "7000 ريال" لخريجي الثانوية على النحو التالي..
الشروط- اجتياز
الفحص الطبي.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون عمر المتقدم بين 17 - 24 سنة.
- ألا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
- ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقًا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
- أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة مسار علمي بمعدل تراكمي 70% كحد أدنى.
- اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة ويجب اجتياز اختبار تحديد المستوى في مقر الأكاديمية.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على اختبارات المركز الوطني للقياس "القدرات العامة والتحصيلي".
المزايا- تأمين
طبي للمتدرب خلال فترة التدريب.
- سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.
- حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة وبعد التخرج.
- دبلومات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب المهني.
- التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.
- توظيف مباشر في أحد الشركات الراعية وابتعاث للتدريب بمكافأة شهرية 2000 ريال وراتب 7000 بعد التخرج.