برواتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تفتح التوظيف في برنامج الدبلوم

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء في محافظة البكيرية بالقصيم، عن فتح باب القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري "دبلوم الهندسة المدنية". اضافة اعلان

وأوضحت أن الفرص متاحة في قطاع المقاولات والبناء برواتب "7000 ريال" لخريجي الثانوية على النحو التالي..





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