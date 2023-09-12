رابط التقديم.. الهيئة الملكية بالعلا تعلن عن توظيف فوري للدبلوم فأعلى

أ أ

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظيفة إدارية بمسمى مساعد تنفيدي للخريجين من حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

اضافة اعلان

الشروط:

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

3 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.\

- 4 - حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (إدارة الأعمال أو الإدارة المكتبية، السكرتارية التنفيذية، إدارة المكاتب) أو تخصص آخر ذو صلة.





المهام والمسؤوليات:



طريقة التقديم:



إجراء ترتيبات السفر والإقامةاتباع الإجراءات الحفاظ على سرية العمل.- إدارة جداول المدراء التنفيذيين وإعداد الاجتماعات- إدارة تدفق المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة- تقديم الدعم لاستخدام الأدوات والتطبيقات المكتبيةالعمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين الآخرينالتقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: (اضغط هنا).