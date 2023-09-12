رابط التقديم.. الهيئة الملكية بالعلا تعلن عن توظيف فوري للدبلوم فأعلى

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظيفة إدارية بمسمى مساعد تنفيدي للخريجين من حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
الشروط:
1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.\
- 4 - حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (إدارة الأعمال أو الإدارة المكتبية، السكرتارية التنفيذية، إدارة المكاتب) أو تخصص آخر ذو صلة.
المهام والمسؤوليات:
إجراء ترتيبات السفر والإقامة
اتباع الإجراءات الحفاظ على سرية العمل.
- إدارة جداول المدراء التنفيذيين وإعداد الاجتماعات
- إدارة تدفق المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة
- تقديم الدعم لاستخدام الأدوات والتطبيقات المكتبية
العمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين الآخرين
.