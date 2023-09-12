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رابط التقديم.. الهيئة الملكية بالعلا تعلن عن توظيف فوري للدبلوم فأعلى

الهيئة الملكية لمحافظة العلا
الهيئة الملكية لمحافظة العلا
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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظيفة إدارية بمسمى مساعد تنفيدي للخريجين من حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

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الشروط:
1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.\
- 4 - حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (إدارة الأعمال أو الإدارة المكتبية، السكرتارية التنفيذية، إدارة المكاتب)  أو تخصص آخر ذو صلة.

المهام والمسؤوليات:

إجراء ترتيبات السفر والإقامة
اتباع الإجراءات الحفاظ على سرية العمل.
- إدارة جداول المدراء التنفيذيين وإعداد الاجتماعات
- إدارة تدفق المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة
- تقديم الدعم لاستخدام الأدوات والتطبيقات المكتبية
 العمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين الآخرين
.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: (اضغط هنا).

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