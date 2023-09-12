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التقديم يبدأ اليوم.. وظائف لحملة الدبلوم بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

مجمع الملك عبدالعزيز
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
أ أ
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أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية عن حاجته لشغل عدد من الوظائف المحددة (رجال/ نساء)، عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل).اضافة اعلان
وحسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.


الوظائف

1- مدير إدارة الميزانية.
2- أخصائي تدريب موارد بشرية.
3- أخصائي مشتريات.
4- محاسب.
5- فني كهربائي.


التخصصات المطلوبة

- المحاسبة.
- الإدارة مالية.
- تمديدات كهربائية.
- صيانة آلات ومعدات.
- إدارة الأعمال.
- التسويق.
- الإعلان.
- الموارد البشرية.
- الإدارة العامة.
- نظم المعلومات الإدارية.
- الإدارة والتنظيم.


نبذة عن المجمع

- مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية جهة حكومية تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 389 بتاريخ 1437/09/15هـ، ويشرف على المجمع مجلس أمناء برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 


موعد التقديم

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/02/27هـ الموافق 2023/09/12م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/03/01هـ الموافق 2023/09/16م.


طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي:
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