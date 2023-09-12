التقديم يبدأ اليوم.. وظائف لحملة الدبلوم بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

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أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية عن حاجته لشغل عدد من الوظائف المحددة (رجال/ نساء)، عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل). اضافة اعلان

وحسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





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