الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

برواتب مجزية.. وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الهيئة الملكية بالجبيل
الهيئة الملكية
أ أ
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تعلن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:

 مساعد تنفيذي.
المهام والواجبات:

إدارة التواصل بين الإدارة العليا والجهات الأخرى.
 توجيه المعلومات بكفاءة وبدقة.
 تنظيم وتحديد المواعيد للإدارة العليا.
 ترتيب السفر والإقامة.
 مراقبة المصروفات وتقديم تقارير دورية.
 استخدام البرامج المكتبية لإعداد التقارير والمشروعات.
 الإلمام بالأدوات المكتبية.
 إدارة الوقت وتنظيم الأمور بفعالية.
 الحفاظ على السرية.

عن الهيئة:

 الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأسست بتاريخ 20 يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030.










طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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