رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

أ أ
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظيفة إدارية
بمسمى مساعد تنفيذي على النحو التالي:
الشروط: - مهارات اتصال ممتازة.
اضافة اعلان
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
- لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).
- حاصل على مؤهل في تخصصات (إدارة الأعمال أو الإدارة، السكرتارية التنفيذية، السكرتارية) أو تخصص آخر ذو صلة.
الوصف الوظيفي:
أداء مجموعة متنوعة من المهام الإدارية ودعم كبار المديرين
في الهيئة بالإضافة إلى إدارة التقويمات وإجراء ترتيبات السفر وإعداد تقارير النفقات
والمساهمة في كفاءة الأعمال من خلال توفير دعم شخصي وفي الوقت المناسب للأعضاء التنفيذيين.
المهام والمسؤوليات:
- إجراء ترتيبات السفر والإقامة.
- إتباع الإجراءات الحفاظ على سرية العمل.
- تقديم الدعم لاستخدام الأدوات والتطبيقات المكتبية
- إدارة جداول المدراء التنفيذيين وإعداد الاجتماعات.
- إدارة تدفق المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة.
- إدارة المصاريف اليومية وإعداد تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.
- العمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين الآخرين.
- التعامل مع برامج مختلفة بما في ذلك معالجة الكلمات وجداول البيانات وبرامج العروض التقديمية لإعداد التقارير.