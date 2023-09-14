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رواتب تنافسية وتأمين وبدلات.. الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

شركة الملاحة الجوية
شركة الملاحة الجوية
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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن فتح التقديم في البرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع الطيران لشغل وظائف (المراقبة الجوية) على النحو التالي:اضافة اعلان

مسمى البرنامج:


- برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (مراقب/ـة جوي)

الشروط:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 85% ودرجة لا تقل عن 75 في القدرات العامة و 70 في التحصيلي.
- أو حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) بمعدل لا يقل عن (2.75 من 4) أو ما يعادله.
- حاصل على درجة (5.5) في اختبار آيلتس أو (75) في اختبار STEP أو ما يعادلهم.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
- إجتياز الكشف الطبي المعتمد.

مزايا البرنامج:


- راتب شهري تنافسي
- تأمين طبي
- بدل سكن
- بدل مواصلات

هدف البرنامج:


يهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل كمراقبين جويين داخل وحدات المراقبة الجوية في مطارات المملكة.

معلومات عن البرنامج:


- مدة البرنامج سنة واحدة.
- مقر التدريب في مدينة جدة.

نبذة عن الشركة:


شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (شركة حكومية ذات مسئولية محدودة) تم تأسيسها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني عام 2016م وهي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1445/2/29هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا

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