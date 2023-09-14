رواتب تنافسية وتأمين وبدلات.. الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن فتح التقديم في البرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع الطيران لشغل وظائف (المراقبة الجوية) على النحو التالي: اضافة اعلان





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الشروط:



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هدف البرنامج:



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