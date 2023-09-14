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أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس عبر تمهير

أمانة الرياض
أمانة الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض ممثلة في (بلدية ثادق) عن فتح باب التقديم عن وظائف بمسمى (مراقب مجتمعي) لحملة البكالوريوس للعمل على رصد التشوه البصري بعدد (10) وظائف عبر برنامج (تمهير) وذلك على التفاصيل والشروط التالية:اضافة اعلان

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة البكالوريوس.
- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
- ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

المكافآت الشهرية والمزايا:


- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3000) ريال شهريًا.
- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
- دورات تدريبية إلكترونية.
- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد اتمام البرنامج التدريبي.

نبذة عن تمهير:


برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالويوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/3/2 هـ: اضغط هنا ويستمر التقديم لمدة (30) يوم.

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