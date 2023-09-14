أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس عبر تمهير

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أعلنت أمانة منطقة الرياض ممثلة في (بلدية ثادق) عن فتح باب التقديم عن وظائف بمسمى (مراقب مجتمعي) لحملة البكالوريوس للعمل على رصد التشوه البصري بعدد (10) وظائف عبر برنامج (تمهير) وذلك على التفاصيل والشروط التالية: اضافة اعلان





الشروط العامة:



المكافآت الشهرية والمزايا:



نبذة عن تمهير:



طريقة التقديم:

