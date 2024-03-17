الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

برواتب تنافسية وبدون خبرة.. "كاوست" تُعلن عن برنامج ارتقاء في كافة التخصصات

5915306-584183859
جامعة الملك عبدالله
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2023م للتدريب على رأس العمل (Elevate) برواتب تنافسية، لحملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات (التعليمية، التربوية، الإدارية، التقنية، الهندسية، العلوم.. وغيرها) عبر المسارات التالية:

اضافة اعلان

برنامج تطوير الخريجين 2023م للتدريب   

- التقنية
- العلوم
- التعليم
- المالية
- المبيعات
- التسويق
- الاتصال
- المحاسبة
- الفيزياء
- الكيمياء
- الأحياء
- الرياضيات
- اللغة العربية
- إدارة الأعمال
- اللغة الإنجليزية
- العلوم والهندسة
- الإدارة والأعمال
- البيئة والاستدامة
- الهندسة الصناعية
التخصصات المطلوبة:
- التخصصات التعليمية
- نظم المعلومات الإدارية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة المعمارية
- هندسة البرمجيات
- علوم الحاسب
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الإلكتروميكانيكية
- العلوم البيولوجية
- العلوم الطبية الحيوية
- البيولوجيا الخلوية والجزيئية
- علم الأحياء البحرية
- علم الأحياء
- الأحياء البحرية
- الميكروبيولوجي
- علم الحيوان
- علم البيئة
- التنوع البيئي
- الكيمياء الحيوية
- الجيولوجيا
- التنوع البيولوجي
- الدراسات البيئية
- علم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- نظم شبكات الحاسب.


المزايا

1 - تأمين طبي.
2 - إجازات سنوية ورسمية.
3 - رواتب شهرية عالية تنافسية.
4 - التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
5 - توفر إمكانية العمل المرن عن بعد.
6 - النقل المجاني داخل الحرم الجامعي.
7 - توفير السكن المشترك في الحرم الجامعي.
8 - الوصول إلى المرافق الترفيهية بالجامعة (الصالات الرياضية والمراكز وحمامات السباحة) وغيرها.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من يوم الأحد 1445/10/12هـ (الموافق 2024/4/21م) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن البرنامج

وبرنامج (Elevate) هو برنامج تدريبي أثناء العمل صممته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لخريجي الجامعات السعوديين الجدد لإعدادهم لسوق العمل. تماشيًا مع رؤية 2030، تدرك جامعة الملك عبدالله أن تمكين وتطوير الجيل القادم من الشباب الواعد يمثل حاجة وطنية حيوية.

اقرأ أيضا

"إحكام": 9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقارات

رواتب تنافسية.. 45 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لجميع المؤهلات

عاجل.. خطوة بخطوة.. تعرف على نتيجة الاعتراض على دفعات حساب المواطن

عاجل.. بشرى للخريجين.. أرامكو تعلن فتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات للعام 2024

تحذير عاجل من الموارد البشرية: هذا التصرف يمنع صرف الضمان الاجتماعي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 5:31 م الخميس، 14 مارس 2024

جهز أوراقك.. "مطارات جدة" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

images 3:20 م الخميس، 14 مارس 2024

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات لهؤلاء الخريجين

وظائف فرص شاغرة 7:34 ص الأحد، 10 مارس 2024

مزايا بالجملة.. موعد ورابط وطريقة التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية 12:55 م الخميس، 07 مارس 2024

للدبلوم فأعلى.. مدينة الملك سعود الطبية تطرح وظائف شاغرة للخريجين