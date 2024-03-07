للدبلوم فأعلى.. مدينة الملك سعود الطبية تطرح وظائف شاغرة للخريجين

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، بالرياض، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:





مدينة الملك سعود الطبية تطرح وظائف شاغرة للخريجين



المسميات الوظيفية



المؤهلات المطلوبة



الشروط العامة



طريقة التقديم



نبذة عن المدينة



1 - سكرتير طبي.2 - فني رعاية مرضى.3 - صيدلي سريري معدي.4 - أخصائي الصحة البيئية.5 - أخصائي شؤون أكاديمية.6 - طبيب استشاري مساعد تخدير.7 - أخصائي علم النفس الاكلينكي.8 - طبيب استشاري عناية مركزة أطفال.9 - استشارس مشارك جراحة المسالك البولية.10 - استشاري مشارك في أمراض القلب للأطفال.11 - طبيب استشاري عناية مركزة حديثي الولادة.- الدبلوم- البكالوريوس فأعلى1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2 - توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.3 - حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.4 - إجادة اللغة الإنجليزية، "حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة".التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.تعد مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ.

وشكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة، وتتمتع حاليًا بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8000 موظف كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسة وهي: المستشفى العام ، مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة لمركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.

