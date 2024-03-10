مزايا بالجملة.. موعد ورابط وطريقة التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م

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كشف مركز دعم اتخاذ القرار بـالديوان الملكي، عن موعد ورابط وطريقة التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة لمسار السياسات العامة-
القانون
- الهندسة
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- العلاقات الدولية
- العلوم السياسية.
التخصصات
المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي-
الهندسة
- الاقتصاد القياسي
- الأساليب الكمية
- الاقتصاد التجريبي التطبيقي
- الرياضيات والرياضيات الاكتوارية.
التخصصات
المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية والسلوكية-
الاقتصاد
- علم النفس
- علم الاجتماع
- العلوم الدولية
- العلوم السياسية
- علم الاقتصاد السلوكي.
التخصصات
المطلوبة لمسار إدارة البيانات-
الهندسة
- هيكلة البيانات
- تقنية المعلومات
- الذكاء الاصطناعي
- علم البيانات الضخمة
- علم وهندسة البيانات
- تكنولوجيا قواعد البيانات.
الشروط1 -
اجتياز المقابلة الشخصية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - ألا يقل المعدل عن جيد جداً (3.75 من 5).
4 - أن يكون حديث التخرج (خريج آخر سنتين).
5 - الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة لكل مسار.
6 - الحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS أو درجة من 60 إلى 78 في TOEFL.
المزايا-
مكافأة شهرية
- تأمين طبي للمتدرب
- 18 يومًا إجازة محددة التاريخ.
- شهادة إتمام حضور البرنامج.