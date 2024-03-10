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مزايا بالجملة.. موعد ورابط وطريقة التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م

وظائف فرص شاغرة
الديوان الملكي
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كشف مركز دعم اتخاذ القرار بـالديوان الملكي، عن موعد ورابط وطريقة التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو التالي:

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التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة

- القانون
- الهندسة
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- العلاقات الدولية
- العلوم السياسية.

التخصصات المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي

- الهندسة
- الاقتصاد القياسي
- الأساليب الكمية
- الاقتصاد التجريبي التطبيقي
- الرياضيات والرياضيات الاكتوارية.

التخصصات المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية والسلوكية

- الاقتصاد
- علم النفس
- علم الاجتماع
- العلوم الدولية
- العلوم السياسية
- علم الاقتصاد السلوكي.

التخصصات المطلوبة لمسار إدارة البيانات

- الهندسة
- هيكلة البيانات
- تقنية المعلومات
- الذكاء الاصطناعي
- علم البيانات الضخمة
- علم وهندسة البيانات
- تكنولوجيا قواعد البيانات.

الشروط

1 - اجتياز المقابلة الشخصية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - ألا يقل المعدل عن جيد جداً (3.75 من 5).
4 - أن يكون حديث التخرج (خريج آخر سنتين).
5 - الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة لكل مسار.
6 - الحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS أو درجة من 60 إلى 78 في TOEFL.

المزايا

- مكافأة شهرية
- تأمين طبي للمتدرب
- 18 يومًا إجازة محددة التاريخ.
- شهادة إتمام حضور البرنامج.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/8/29هـ (الموافق 2024/3/10م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/9/20هـ (الموافق 2024/3/30م).

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