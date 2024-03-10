مزايا بالجملة.. موعد ورابط وطريقة التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م

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كشف مركز دعم اتخاذ القرار بـالديوان الملكي، عن موعد ورابط وطريقة التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة



التخصصات المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي



التخصصات المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية والسلوكية



التخصصات المطلوبة لمسار إدارة البيانات



الشروط



المزايا



طريقة التقديم

