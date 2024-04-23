برنامج ريف يوضح أسباب رفض طلب الدعم.. ماذا عن تطابق البيانات؟

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أوضح برنامج ريف أسباب رفض طلبات الحصول على الدعم من قبل بعض المواطنين.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيدة قال فيه : "كل الدراسة صحيحة وكل شيء صحيح وتم قبول البعض ورفض آخرين، ما السبب؟".

وعلق برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. عدم تطابق بيانات دراسة الجدوى مع التحليل المالي والاقتصادي للمشروع وعدم ترابط البيانات المفصحة بالنشاط القائم ومخرجاته، من أسباب رفض الطلب، نشكر لك تواصلك".



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:



شروط القبول في برنامج ريف:



برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.في سياق متصل، حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.