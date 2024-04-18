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هل دعم ريف يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
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دعم ريف هو برنامج دعم مادي غير مسترد من وزارة البيئة والمياه والزراعة، مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة، ويهدف إلى تشجيع المزارعين في المملكة.اضافة اعلان

أهداف برنامج ريف

وتقول وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن برنامج ريف يهدف إلى:
- تحسين القطاع الزراعي الريفي.
- رفع مستوى معيشة صغار المزارعين.
- زيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين نمط الحياة.
وتستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط دعم ريف

ويشترط للاستفادة من برنامج ريف:
-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة التنقل.
-أن يكون المتقدم من مُمتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
-ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.
-ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن (9,000) ريال.
-ألا يتجاوز اجمالي مبالغ المدعوم المباشرة عن (54,000) ريال سنوياً لكافة البرامج.

هل دعم ريف يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملاً، كما يؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري أو عائد تجاري) + إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة)".

معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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