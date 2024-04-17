برنامج ريف يوضح الميزة النسبية للأسر المنتجة في الطائف

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حدد برنامج ريف الميزة النسبية للأسر المنتجة في الطائف ضمن القطاعات والمنتجات المشمولة بدعم ريف.

جاء ذلك في رد من ريف عبر حسابه في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "ما هي الميزه النسبيه لمدينة الطائف؟".



دعم ريف في الطائف



مدة دراسة الطلب في برنامج ريف



وأجاب برنامج ريف، بقوله : "مرحباً بك: القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة مكة المكرمة هي: العسل، المحاصيل البعلية(القمح، الشعير، الذرة السمسم، الدخن، الحبحب البعلي) الورد، الفواكه، حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك".كذلك تفاعل برنامج مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن مدة دراسة الأهلية للحصول على الدعم للأسرة المنتجة.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، عبر حسابه في منصة إكس، على سؤال مستفيد قال فيه : "قدمت في دعم ريف وحتى الآن، الطلب قيد الدراسة؟ ما السبب؟".

وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90يوم من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك، نشكر لك تواصلك.

كذلك أوضح برنامج ريف، طريقة وآلية تغيير وتعديل رقم الجوال الخاص بحساب المستفيد في البرنامج.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد قال فيه : "كيف أعدل رقم الجوال في برنامج ريف؟



خطوات تغيير رقم الجوال في برنامج ريف



وأجاب برنامج ريف السعودية بقوله: مرحباً بك.. بإمكانك تغيير رقم الجوال عن طريق الرابط التالي " اضغط هنا " واتباع الخطوات التالية:- تسجيل دخول- خيارات- تغيير رقم الجوال- الضغط على حفظ

طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

