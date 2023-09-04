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جامعة الأميرة نورة تنظم معرضا توظيفيا بمشاركة 50 جهة حكومية

جامعة الأميرة نورة
جامعة الأميرة نورة
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أعلنت جامعة الأميرة نورة، عن إقامة (معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب) بعنوان: “نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني” وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2023م (الدعوة عامة) لأبناء وبنات الوطن في كافة التخصصات والمجالات – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عنوان المعرض:

– معرض توظيف يوم المهنة 2023م.

الفئات المستهدفة:

– حديثي التخرج والباحثين عن عمل من أبناء وبنات الوطن.

نبذة عن يوم المهنة

يأتي هذا الحدث امتدادًا لجهود جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للإسهام في تحقيق عدد من الركائز الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن الاستراتيجية المتكاملة لرؤية 2030 ، حيث تسعى من خلاله لتمكين أبناء وبنات الوطن وتهيئتهم لسوق العمل انطلاقًا من أبعاد الهدف الاستراتيجي الأول للجامعة “كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني” وتعزيزًا لدور المؤسسات التعليمية في إعداد مواطن منافس عالميًا

يعد يوم المهنة وما يصاحبه من برنامج علمي ومقابلات تجريبية وارشاد مهني متخصص خطوة بكر نحو بوابة العمل عبر إتاحة فرصة لقاء مثمرِ بين ممثلي الجهات التوظيفية والتدريبية مع المقبلين على سوق العمل من الجيل الواعد من عموم أبناء وبنات الوطن لتأهيلهم وتمكينهم في رسم خارطة الطريق لوظيفة المستقبل.

مميزات المعرض:

– فرص وظيفية وتدريبية في عدد من التخصصات والقطاعات.
– جلسات إرشادية مهنية فردية.
– شهادات للحضور ودورات تدريبية.

مواعيد المعرض:

– التسجيل متاح الآن في معرض التوظيف.
– يُقام المعرض خلال الفترة من 11 سبتمبر 2023م حتى 13 سبتمبر 2023م الموافق من 26 صَفَر 1445هـ حتى 28 صَفَر 1445هـ

مكان المعرض:

– الرياض – مركز المؤتمرات والندوات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

طريقة التقديم:
– يبدأ التقديم على يوم المهنة (خلال الفترة الموضحة أعلاه) عبر موقع الجامعة الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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