وزارة الطاقة تعلن عن 55 وظيفة في عدة مناطق

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 55 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 12 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في كل من (الرياض، الشرقية، تبوك، بريدة، جدة، أبها، جازان) على النحو التالي:





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