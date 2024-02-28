سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بـ "البريد" لحملة البكالوريوس

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 21 وظيفة إدارية ومالية وقانونية وتقنية لحملة البكالوريوس بالرياض.
وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه.
وظائف شاغرة بـ "البريد" لحملة البكالوريوسالوظائف:
1- أخصائي التطوير التنظيمي.
2- مُحلل دعم العملاء.
3- أخصائي أول استمرارية الأعمال.
4- أخصائي مخاطر الأمن السيبراني.
5- قائد مخاطر الأمن السيبراني.
6- مساعد تنفيذي.
7- مُحلل إدارة المخاطر المؤسسية.
8- مُحلل نمو المنتجات.
9- أخصائي شكاوي العملاء.
10- مدير عام الخزانة.
11- مهندس اختبار البرمجيات.
12- قائد محاسبة التكاليف.
13- أخصائي أول الشؤون الدولية.
14- مدير الحسابات الحكومية.
15- محلل أداء العمليات.
16- مدير عمليات الأمن السيبراني.
17- محلل الأمن السيبراني.
18- مدير قسم الحلول التجارية.
19- مدير الإنتاج.
20- مدير التخطيط المالي.
موعد التقديم- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/08/18هـ الموافق 2024/02/28م.