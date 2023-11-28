بدء قبول طلبات التعاون مع الكوادر الوطنية للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة

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أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدء التقديم على طلبات التعاون مع الكوادر الوطنية للتدريس في الجهات الأكاديمية بالجامعة، ويستمر التقديم حتى الخميس المقبل الـ 16 من شهر جمادى الأولى الحالي. اضافة اعلان





الاستعانة بالكفاءات الوطنية للتدريس



القبول متاح في 10 تخصصات



التحقق من استيفاء شروط القبول



وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة أنه سيتم الاستعانة بالكفاءات الوطنية للتدريس من خارج الجامعة، وفق اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات.وأضافت أن القبول متاح في 10 تخصصات في "كلية الأنظمة والدراسات القضائية" تشمل تخصصات القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجنائي، والقانون الدستوري، والقانون الدولي العام، والقانون الدولي الخاص، وقانون العمل والعمال، وقانون الملكية الفكرية، إضافة إلى 3 تخصصات في "معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها" تتضمن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وعلم اللغة التطبيقي وفروعه، وعلم اللغة العربية.ودعت الجامعة الراغبين في تقديم طلباتهم إلى التحقق من استيفاء شروط القبول، وإرسال مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في مجال التدريس عبر الوسائل الموضحة على موقع الجامعة الإلكتروني.إنذار برتقالي لـ11مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطقأتربة مثارة الرياض إنذار أصفر مكة حالة الطقس البرد أمطار متوسطة الرياحالرياض أتربة مثارة الأرصاد حالة الطقس رياح نشطة الدرعية أخبار السعوديةأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار خفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتى مكة المكرمة والرياض.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل"الرايس وينبع".2 – منطقة مكة المكرمة وتشمل"جدة ورابغ والقنفذة".3 – منطقة تبوك وتشمل،"الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما".4 – منطقة جازان وتشمل "فرسان وجازان والدرب وبيش".5 – منطقة عسير وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والفحمة والبراك".رياح مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد إنخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.سحب رعدية ممطرةكما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.الأتربة المثارة تستمر حتى السابعة مساءًوأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.