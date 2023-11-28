عاجل.. طريقة التقديم لشغل وظائف الدفاع الجوي 1445

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أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف على برامج التعاقد المباشر.

وأوضحت أن هذه الوظائف مطلوبة للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك حسب الشروط التالية: اضافة اعلان









شروط القبول



موعد التقديم



1- اجتياز الكشف الطبي.2- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.3- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.4- أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.5- أن يكون حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة.6- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.7- ارفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية اذا كانت من خارج المملكة.8- في حال ادخال البيانات أو ارفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيا.9- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.- التقديم مُتاح الآن حيث بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.

طريقة التقديم

