عاجل وبالخطوات.. أسهل طريقة لتنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر أبشر

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن تفاصيل خطوات تنفيذ الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر.





أسهل طريقة لتنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر أبشر



خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية



شروط الكفالة في النظام السعودي



وعلى حسابها في منصة إكس، أوضّحت أنه يمكن بكل سهولة وخطوات بسيطة، تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر والتي تمكن الأفراد من إتمام إجراءات الكفالة للموقوف بشكل إلكتروني، دون الحاجة لزيارة القطاع.1 - الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.2 - اضغط على أيقونة خدماتي.3 - الدخول للخدمات العامة.4 - اختار خدمة الكفالة.5 - اختيار كفالة جديدة أو استعراض الطلبات.6 - إدخال بيانات المكفول.7 - الضغط على أيقونة سداد.8 - التأكد من إجمالي المبلغ.9 - إدخال بيانات البطاقة البنكية.10 - طباعة الرقم المرجعي.وحددت منصة أبشر بعض الشروط الواجب توافرها في الكفيل لـ إنشاء كفالة جديدة، وهي كالآتي:1 – أن يكون مواطنًا.2 - أكبر من 18 عامًا.3 - التواجد داخل المملكة.4 - التسجيل والتفعيل في منصة أبشر.5 - ألا يكون مسجلاً كمكفول على قضية سابقة لنفس القطاع المحدد.6 - ألا يتجاوز عدد الكفالات السارية له اثنتين كحد أقصى لنفس القطاع المحدد.7 - ألا يكون مدرجًا في نظام المطلوبين بحالة "يقبض عليه" مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات.