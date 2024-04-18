بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته حول برنامج نيوم المجاني للباحثين عن عمل

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كشفت شركة نيوم، أنه تم فتح باب التقديم في "برنامج
الإرشاد الوظيفي" للباحثين والباحثات عن عمل؛ بهدف التدريب على المقابلات
الوظيفية وكتابة وتطوير السيرة الذاتية والتوجيه والإرشاد المهني.
مسارات البرنامج يستهدف هذا المسار الباحثين عن عمل الذين ليس
لديهم سيرة ذاتية أو يرغبون بتحسين وتطوير سيرتهم الذاتية باللغتين العربية
والإنجليزية.
1 - مسار كتابة وتطوير السيرة الذاتية
2 - مسار المقابلة الوظيفية
التجريبية يتمكن الباحثون
عن عمل في هذا المسار من تجربة مقابلة شخصية شبه واقعية، يتعرف فيها المتقدم على
نقاط القوة والضعف لديه، وطرق تحسينهم لعملية التعبير عن أنفسهم ومهاراتهم
وخبراتهم بشكل مثالي.
3 - مسار التوجيه والإرشاد المهنييستهدف هذا المسار الباحثين عن العمل الذي لديهم رغبة في
معرفة فرصهم في سوق العمل، وما هي الدورات التدريبية والبرامج التعليمية التي سوف
تمكنهم من تحسين خياراتهم الوظيفية.
4 - مسار التوجيه والإرشاد المهنييستهدف هذا المسار الباحثين عن العمل الذي لديهم رغبة في
معرفة فرصهم في سوق العمل، وما هي الدورات التدريبة والبرامج التعليمية التي سوف
تمكنهم من تحسين خياراتهم الوظيفية.
أهداف البرنامج- زيادة فرص العمل لأبناء وبنات
منطقتي نيوم وتبوك.
- تمكين أبناء المنطقة من معرفة قدراتهم وخبراتهم الكامنة.
- تمكين الشركات من الحصول على خبرات محلية مناسبة ومميزة.
- تمكين الباحثين عن عمل من الإلمام بالركائز الأساسية للحصول على أي وظيفة.
شروط الانضمام للبرنامجالأولوية للباحثين عن عمل.
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
الأولوية للمتقدمين من منطقتي تبوك ونيوم.
أن يكون العمر 18 سنة فما فوق والأولوية لحملة شهادة البكالوريوس.