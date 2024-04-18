بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته حول برنامج نيوم المجاني للباحثين عن عمل

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كشفت شركة نيوم، أنه تم فتح باب التقديم في "برنامج الإرشاد الوظيفي" للباحثين والباحثات عن عمل؛ بهدف التدريب على المقابلات الوظيفية وكتابة وتطوير السيرة الذاتية والتوجيه والإرشاد المهني.





مسارات البرنامج

1 - مسار كتابة وتطوير السيرة الذاتية



2 - مسار المقابلة الوظيفية التجريبية



3 - مسار التوجيه والإرشاد المهني



4 - مسار التوجيه والإرشاد المهني



أهداف البرنامج



شروط الانضمام للبرنامج



طريقة التسجيل

