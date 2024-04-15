الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية بمسمى (مساعد/ة إداري) للرجال والنساء حملة الثانوية العامة أو الدبلوم عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في رأس الخير على النحو التالي:



الشروط لشغل الوظائف:



المميزات:



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:



طريقة التقديم:

