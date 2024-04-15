الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

الهيئة الملكية بالجبيل
الهيئة الملكية بالجبيل
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية بمسمى (مساعد/ة إداري) للرجال والنساء حملة الثانوية العامة أو الدبلوم عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في رأس الخير على النحو التالي:اضافة اعلان

الشروط لشغل الوظائف:

- يجب أن يكون المتقدم/ة حاصل على الثانوية مع خبرة سنتين أو حاصل على الدبلوم مع خبرة 3 سنوات.
- تشغيل جميع أنواع المعدات المكتبية الحديثة.
- معالجة الكلمات بمساعدة الحاسب الألي وتطبيقات مستكشف الأنترنت وتطبيقات ميكروسوفت.
- القدرة على الطباعة على الحاسب الألي بأقل سرعة.
- يجب أن يكون قادراً على قراءة وكتابة اللغة الأنجليزية والتحدث بها.

المميزات:

 - راتب اساسي
- بدل سكن
- علاوة ميدانية علي الراتب.

 نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:

 برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية، يقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط و تزايد تلك النسب.
وذلك بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأربعاء 1445/10/8هـ (الموافق 2024/4/17م).

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