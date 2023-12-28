الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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بالتفاصيل.. التعليم تفتح التقديم لشغل 44 وظيفة إدارية عبر برنامج تمهير

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
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تعلن وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل 44 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الوزارة والإدارات التعليمية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة

- وزارة التعليم (عدد 3)
- إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة (عدد 23)
- إدارة التعليم بمحافظة العلا (عدد 16)
- إدارة التربية والتعليم (بنين) بحفر الباطن (عدد 2)

المسميات

- أخصائي تنظيم إداري (عدد 6)
- أخصائي خدمة عملاء (عدد 15)
- كاتب موارد بشرية (عدد 12)
- أخصائي عمليات موارد بشرية (عدد 4)
- رسام تعبيري (عدد 1)
- مصمم جرافيك (عدد 4)
- أمين مستودع (عدد 2)



الفئات المستهدفة

- خريجو وخريجات الدبلوم
- خريجو وخريجات البكالوريوس فأعلى

الشروط


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات المحددة لكل وظيفة.
- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
- لا يشترط الخبرة.

برنامج (تمهير)

برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالويوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.
 

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط (من هنا)
 للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس في كافة التخصصات (لا يشترط تخصص محدد أو خبرة).

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