في 70 جامعة حول العالم.. "التعليم" تعلن عن التقديم على مسار التميّز للابتعاث

أ أ
أعلنت وزارة
التعليم بدء التقديم على مسار التميّز للابتعاث (النسخة الرابعة 2024-2025) بـ 23
تخصصاً نوعياً في أكثر من 70 جامعة حول العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الضوابط والشروط:1- سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدّمُ حسن السيرةِ والسلوك.
3- الحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات والمؤسسات التعليمية المحددة وذلك للحصول على درجات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذياً.
4- أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.
5- الانتظام في الدراسة.
6- معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.
7- أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.
8- يخضع المتقدم لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة.
موعد التقديم:- التقديم مُتاح
الآن وطوال العام
طريقة التقديم:- من خلال الرابط
التالي:
اضغط هنا