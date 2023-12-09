في 70 جامعة حول العالم.. "التعليم" تعلن عن التقديم على مسار التميّز للابتعاث

أ أ

أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مسار التميّز للابتعاث (النسخة الرابعة 2024-2025) بـ 23 تخصصاً نوعياً في أكثر من 70 جامعة حول العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الضوابط والشروط:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

