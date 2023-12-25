الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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مدتها 9 أيام .. ثاني إجازة مطولة للطلاب والكوادر التعليمية

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بالمراحل الدراسية الثلاث بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة بعد 10 أيام بثاني إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، وهي إجازة منتصف الفصل الثاني.اضافة اعلان

إجازة مطولة لمدة 9 أيام للطلاب والمعلمين

وتبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 22 من شهر جمادى الآخرة الجاري، وتستمر 9 أيام، وستشمل الإجازة الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس.

10 إجازات رسمية للطلاب

وكشفت وزارة التعليم عن جدول الإجازات في التقويم الدراسي 1445، والذي بدأ يوم الأحد 20 من أغسطس 2023، وينتهي يوم الأربعاء 9 من يونيو 2024.
ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.
وتبدأ الإجازة المطولة المقبلة السبت 5 يناير 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء 8 من الشهر نفسه.
وستليها إجازة مطولة تبدأ يوم الأحد 24 من شهر شوال 1445، الموافق 3 من مايو 2024.

جدول الإجازات المطولة

وفيما يلي جدول الإجازات المطولة:
- إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.
- إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.
- إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.
- إجازة مطولة - 17 ديسمبر 2203.
- إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.
- إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.
- إجازة مطولة- 2 مايو 2023.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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