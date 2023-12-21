الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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"التعليم" تطالب بفك الارتباط بين العلاوة السنوية والرخصة المهنية

وزير التعليم
وزير التعليم
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طالب وزير التعليم، يوسف البنيان، بفك ارتباط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، حسب القرار الذي يفترض تطبيقه ابتداء من بداية 2025.اضافة اعلان

إعادة دراسة قرار ربط الرخصة المهنية بالعلاوة

ووجه البنيان، خطابًا إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطالبًا فيه بإعادة دراسة قرار ربط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية، وفقًا لصحيفة "مكة".
وعلل الوزير ذلك لأثر الرخصة في رواتب المعلمين، وردود الأفعال في الميدان التعليمي، مشيرًا إلى أن العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية لا يتم إيقافها بعدم الحصول على الرخصة المهنية.

مبررات فك الارتباط بين العلاوة والرخصة

1ـ ارتباط الرخصة المهنية بالترقيات والتطوير المهني التعليمي، واعتبارها أحد ضوابطها.
2ـ قبول دخول المعلم للميدان التعليمي وأداء الأدوار التعليمية، وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية.
3ـ الممارسات في القطاعات المهنية لا يطبق عليها إيقاف العلاوة بناء على الرخصة المهنية، وإنما هي لمزاولة المهنة فقط.

متى تتوقف العلاوة السنوية للمعلمين؟

العلاوة السنوية التي يحصل عليها المعلم قد تتعرض للإيقاف في بعض الحالات، ومن ضمنها الآتي:
ـ عندما يصل المدرس إلى الدرجة السادسة بالمستوى الثالث.
ـ الوصول للدرجة الرابعة في المستوى الرابع.
ـ وصول المعلم للدرجة الثالثة بالمستوى الخامس.
ـ إذا تغيب المعلم دون ذكر سبب أو عذر واضح.
ـ غياب المعلم لفترة تزيد عن 15 يوم في العام الدراسي الواحد.
ـ إذا لم يحصل المعلم على الرخصة المهنية.
ـ إذا تجاهل المعلم تجديد رخصته المهنية في الموعد المحدد.
ـ إذا حصل المعلم على تقييم سنوي أقل من مُرضي.

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