عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن للأب في حال زواج الابنة

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن، يتساءل فيه عن كيفية التعامل مع حالة الابنة المضافة في حالة زواجها.
حالة الابنة المضافة بعد زواجها:
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وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " أختي كانت مضافة مع والدي.. والآن أصبحت متزوجة متى انزل اسمها؟" .
وجاء الرد :"في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع في الأحوال المدنية إلى "متزوجة " ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل" لدى رب الأسرة " الأب " ولا يلزمه حذفها".
تقديم الاعتراض في حساب المواطن:
أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار حول مدى إمكانية حذف الاعتراض بعد تقديمه في حساب المواطن.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " سويت اعتراض وأدرجت أنه لدي عقد إيجار في منصة سكني لكن أنا عندي في منصة إيجار.. كيف أعدل الاعتراض".
وجاء الرد : " في حال تم تقديم اعتراض لا يمكنك إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ، و الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن" .