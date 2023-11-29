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عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن للأب في حال زواج الابنة

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن، يتساءل فيه عن كيفية التعامل مع حالة الابنة المضافة في حالة زواجها.

حالة الابنة المضافة بعد زواجها:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " أختي كانت مضافة مع والدي.. والآن أصبحت متزوجة متى انزل اسمها؟" .

وجاء الرد :"في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع في الأحوال المدنية إلى "متزوجة " ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل" لدى رب الأسرة " الأب " ولا يلزمه حذفها".

تقديم الاعتراض في حساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار حول مدى إمكانية حذف الاعتراض بعد تقديمه في حساب المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " سويت اعتراض وأدرجت أنه لدي عقد إيجار في منصة سكني لكن أنا عندي في منصة إيجار.. كيف أعدل الاعتراض".

وجاء الرد : " في حال تم تقديم اعتراض لا يمكنك إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ، و الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن" .

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