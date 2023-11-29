الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. برنامج العمل عن بُعد يطرح وظائف لحملة مختلف المؤهلات

برنامج العمل عن بعد
برنامج العمل عن بُعد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1 - مدخل بيانات.
2 - موظف إداري.
3 - مندوب مبيعات.
4 - أخصائي تسويق.
5 - أخصائي تطوير إداري.
6 - والمزيد ...

طريقة التقديم

أوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

عن البرنامج

وبرنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

حلول متكاملة للعمل عن بُعد

 ويعد بمثابة أول كيان رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

اقرأ أيضا

حساب المواطن - التسجيل
1:02 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يُسمح للمبتعث على نفقة المملكة بالتسجيل كمستفيد رئيس في حساب المواطن؟

المعهد التقني السعودي
12:49 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

التقديم الآن.. وظائف شاغرة في قطاع البترول لمختلف التخصصات

تنزيل
12:06 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. تفاصيل وظائف الدفاع الجوي قبل 48 ساعة من انتهاء التقديم

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11:48 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين من التأمينات

اقرأ أيضا

عاجل.. موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد تبكيره.. استعلم عن أهليتك

عاجل.. زوجي متزوج بأخرى ولا يصرف إلا عليها كيف أستفيد من حساب المواطن؟

عاجل.. انتهت مدة استبعاده من المملكة هل يمكنه العودة على نفس الكفيل؟

خطوات التنازل عن ملكية سيارة عبر منصة أبشر 1445 .. الشروط والمستندات

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنزيل 12:06 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. تفاصيل وظائف الدفاع الجوي قبل 48 ساعة من انتهاء التقديم

سلبيات-المعهد-التقني-السعودي-لخدمات-البترول-640x360 4:50 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

لكافة المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول

وزارة الدفاع 9:40 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

وظائف التجنيد الموحد بين يديك.. تفاصيل ما طرحته وزارة الدفاع من فرص عمل للخريجين

المدن الطبية بوزارة الداخلية 8:03 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

لا تفوت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف المدن الطبية بوزارة الداخلية

اقرأ أيضا

فرص وظائف
8:41 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"تنمية" يعلن عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
7:18 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

للمواطنين فقط.. وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

حساب المواطن - ريال
6:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تعطل الموقع

المواصفات والمقاييس
5:49 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"المواصفات والمقاييس" تعلن عن فتح باب التوظيف للعمل في عدة مجالات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
1:02 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يُسمح للمبتعث على نفقة المملكة بالتسجيل كمستفيد رئيس في حساب المواطن؟

تنزيل
12:06 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. تفاصيل وظائف الدفاع الجوي قبل 48 ساعة من انتهاء التقديم

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11:48 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين من التأمينات

978787878
11:04 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة 1445؟

امير الكويت
10:21 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. أمير الكويت يدخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

أهم 10
10:14 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف الضمان الاجتماعي وقواعد البيع في المزاد العلني