سارع بالتقديم.. برنامج العمل عن بُعد يطرح وظائف لحملة مختلف المؤهلات

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أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية



طريقة التقديم



عن البرنامج



حلول متكاملة للعمل عن بُعد

