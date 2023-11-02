انتهز الفرصة... تعرف على كل تفاصيل برنامج ديوان المظالم التدريبي

أ أ

يستقبل برنامج ديوان المظالم التدريبي طلبات الالتحاق به لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلن الديوان أمس الأربعاء عن فتح باب التقدم. اضافة اعلان

ويستهدف البرنامج طلبة وطالبات الجامعات، وطلاب معهد الإدارة العامة، ووضع البرنامج 4 شروط يجب على المتقدم الالتزام بها.





برنامج "خبير" للتدريب التعاوني



التخصصات التدريبية



تعليمات مهمة



شروط فترة التدريب



طريقة التقديم



وتستمر فترة التقديم أسبوعين، حيث بدأت أمس بتاريخ 17/4/1445هـ وتنتهي في 1/5/1445هـ،وكان ديوان المظالم قد أعلن عن فتح باب التقديم في برنامج "خبير" للتدريب التعاوني، برنامج التطبيق العملي في عموم محاكمه وإداراته- الموارد البشرية- إدارة المواد- السكرتارية- الشريعة- الأنظمة- القانون- المحاسبة- أصول الدين- برنامج الدراسات القانونية (دبلوم)- إدارة الأعمال- تقنية المعلومات- المكتبات- الإدارة المالية- العلاقات العامة والإعلام- سيطلب منك نظام التدريب التعاوني بياناتك الشخصية ومؤهلاتك العلمية ووسيلة الاتصال بك- إرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية وصورة من المعدل الحالي وخطاب التدريب- سيطلب منك النظام بيانات المشرف الخاص بالتدريب.- يجب ان تكون المرفقات عالية الوضوح والحجم لا يتعدى 1 ميجابايت وان تكون صيغة المرفق (PDF).1- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له المحكمة أو الإدارة.2- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم إطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم.3- لا يحق للطالب أو الطالبة مغادرة مكان التدريب إلا بموافقة المشرف التدريبي.4- إرفاق خطاب طلب التدريب من الجامعة موجهاً لديوان المظالم موضحاً به التخصص وعدد الساعات التدريبية.يبدأ التقديم الأربعاء 1445/4/17 هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/5/1 هـ.