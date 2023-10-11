اليوم.. فتح باب التقدم لبرنامج تدريب تعاوني في وزارة النقل بمكافأة شهرية

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن توفر فرص تدريبية ببرنامج (التدريب التعاوني) وذلك حسب المدة المحددة والشروط التالية: اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة





الشروط





معايير القبول على الفرص التدريبية



- كافة التخصصات مطلوبة.- أن يكون التدريب متطلباً للتخرج من الجامعة.- أن يكون التدريب 3 أيام في الأسبوع كحد أدنى.- ألا تقل مدة التدريب عن 8 أسابيع.- تقديم طلب التدريب لا يعني القبول أو الترشيح النهائي للفرصة التدريبية.- يجب أن تقدم طلبات التدريب من خلال هذه الصفحة ولا ينظر لأي طلبات ترسل عبر البريد الإلكتروني.- يتم تقديم طلبات التدريب للفصل الدراسي الثاني للعام 1445هـ خلال الفترة من 1445/3/10هـ حتى تاريخ 1445/3/30هـ ولا ينظر لأي طلب خارج فترة التقديم.- سيتم الرد على الطلب المقدم بمدة أقصاها 15 يوم عمل من آخر تاريخ للتقديم.تتم المفاضلة على الفرصة التدريبية من خلال:- مناسبة التخصص الجامعي للفرصة التدريبية المتاحة بالوزارة.- المعدل التراكمي.



طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/3/30هـ.



