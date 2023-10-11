الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

اليوم.. فتح باب التقدم لبرنامج تدريب تعاوني في وزارة النقل بمكافأة شهرية

وزارة النقل والخدمات اللوجستية
وزارة النقل والخدمات اللوجستية
أ أ
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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن توفر فرص تدريبية ببرنامج (التدريب التعاوني) وذلك حسب المدة المحددة والشروط التالية:اضافة اعلان


التخصصات المطلوبة

- كافة التخصصات مطلوبة.


الشروط

- أن يكون التدريب متطلباً للتخرج من الجامعة.
- أن يكون التدريب 3 أيام في الأسبوع كحد أدنى.
- ألا تقل مدة التدريب عن 8 أسابيع.
- تقديم طلب التدريب لا يعني القبول أو الترشيح النهائي للفرصة التدريبية.
- يجب أن تقدم طلبات التدريب من خلال هذه الصفحة ولا ينظر لأي طلبات ترسل عبر البريد الإلكتروني.
- يتم تقديم طلبات التدريب للفصل الدراسي الثاني للعام 1445هـ خلال الفترة من 1445/3/10هـ حتى تاريخ 1445/3/30هـ ولا ينظر لأي طلب خارج فترة التقديم.
- سيتم الرد على الطلب المقدم بمدة أقصاها 15 يوم عمل من آخر تاريخ للتقديم.


معايير القبول على الفرص التدريبية

تتم المفاضلة على الفرصة التدريبية من خلال:
- مناسبة التخصص الجامعي للفرصة التدريبية المتاحة بالوزارة.
- المعدل التراكمي.


طريقة التقديم
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/3/30هـ.

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