اليوم.. فتح باب التقدم لبرنامج تدريب تعاوني في وزارة النقل بمكافأة شهرية

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن توفر فرص تدريبية ببرنامج (التدريب
التعاوني) وذلك حسب المدة المحددة والشروط التالية:
- كافة التخصصات
مطلوبة.
التخصصات المطلوبة
- أن يكون
التدريب متطلباً للتخرج من الجامعة.
الشروط
- أن يكون التدريب 3 أيام في الأسبوع كحد أدنى.
- ألا تقل مدة التدريب عن 8 أسابيع.
- تقديم طلب التدريب لا يعني القبول أو الترشيح النهائي للفرصة التدريبية.
- يجب أن تقدم طلبات التدريب من خلال هذه الصفحة ولا ينظر لأي طلبات ترسل عبر البريد الإلكتروني.
- يتم تقديم طلبات التدريب للفصل الدراسي الثاني للعام 1445هـ خلال الفترة من 1445/3/10هـ حتى تاريخ 1445/3/30هـ ولا ينظر لأي طلب خارج فترة التقديم.
- سيتم الرد على الطلب المقدم بمدة أقصاها 15 يوم عمل من آخر تاريخ للتقديم.
تتم المفاضلة على الفرصة التدريبية من خلال:
معايير القبول على الفرص التدريبية
- مناسبة التخصص الجامعي للفرصة التدريبية المتاحة بالوزارة.
- المعدل التراكمي.
طريقة التقديم
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/3/30هـ.