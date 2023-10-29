آخر فرصة.. غدًا ينتهى التقديم على وظائف أرامكو براتب شهري و4 مميزات

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تنتهي غدا الإثنين 30 أكتوبر فترة التقديم على وظائف شركة أرامكو، التي أعلنت عنها في 23 أكتوبر الحالي، براتب شهري وعدد من المميزات الأخرى. اضافة اعلان

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في (برامج التدريب الجامعي والمهني) لعام 2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.





البرامج: 1- برنامج التدريب الجامعي:



2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:



الشروط: 1- برنامج التدريب الجامعي:



2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:



الوثائق المطلوبة:



مزايا البرنامج:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

