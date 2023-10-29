الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

آخر فرصة.. غدًا ينتهى التقديم على وظائف أرامكو براتب شهري و4 مميزات

ارامكو السعودية
شركة أرامكو
أ أ

تنتهي غدا الإثنين 30 أكتوبر فترة التقديم على وظائف شركة أرامكو، التي أعلنت عنها في 23 أكتوبر الحالي، براتب شهري وعدد من المميزات الأخرى.اضافة اعلان
وكانت شركة أرامكو قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في (برامج التدريب الجامعي والمهني) لعام 2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج: 1- برنامج التدريب الجامعي:

- الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير المطلوبة.

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:

- توفر أرامكو فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة. يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

الشروط: 1- برنامج التدريب الجامعي:

- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
- يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:

- يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده

الوثائق المطلوبة:

على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
- نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.
- خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.

مزايا البرنامج:

- راتب شهري.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- المواصلات حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو السعودية، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن (فقط للتدريب الجامعي).

موعد التقديم:

- بدأ التقديم اليوم الإثنين بتاريخ 1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1445/04/15هـ الموافق 2023/10/30م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
1- برنامج التدريب الجامعي:
اضغط هنا

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:
اضغط هنا

اقرأ أيضا

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:17 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

رواتب حتى 14 ألف ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين

الضمان الاجتماعي المطور
10:08 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

تنبيه من "الموارد" حول كيفية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي

كبار السن
8:52 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

الصحة تخصص 100 ألف بطاقة "أولوية خدمات صحية" لكبار السن

وزارة الدفاع
9:16 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تفاصيل الوظائف العسكرية المتاحة لدى وزارة الدفاع ورابط التقديم

اقرأ أيضا

مساند يوضح طريقة التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية

لا تملك صك إيجار ولا ملكية وتعيش في منزل والدها.. كيف تثبت استقلاليتها في حساب المواطن؟

خدمة اليوم.. 5 خطوات لتفعيل الإرسال البريدي من "ص.ب" إلى واصل

هل العاملة المنزلية تؤثر على أهلية حساب المواطن؟

تنبيه عاجل من سكني للمطلقات والأرامل بخصوص الاستفادة من الدعم

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أمانة جدة 9:38 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

بادر بالتقديم.. 40 وظيفة في أمانة جدة لا تشترط الخبرة

صندوق الاستثمارات العامة 1:05 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

97 وظيفة شاغرة في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة لكل التخصصات

F7lrakUWwAA4CI1 2:51 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. المباحث العامة تفتح باب القبول لحملة الثانوية فأعلى

شركة علم 1:29 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

شركة علم تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمختلف التخصصات

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي المطور
6:53 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

حساب المواطن
2:55 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. كيفية التسجيل في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
2:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

مشمول بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

الشيخ عبدالعزيز القاسم
2:05 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: يُحذر من التكبر والكبرياء وظلم الضعفاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزير الصحة
11:47 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

​​تقنية متقدمة جدًا.. وزير الصحة يُعلن عن انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون

وقاية
11:40 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

"وقاية": لا عودة للطالب المصاب بمرض مُعْدٍ للمدرسة إلا بهذا الشرط

جواز السفر الجديد
11:32 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

قبل السفر لهذه الدول.. تنبيه عاجل لجميع المواطنين بشأن مدة صلاحية الجواز

أمطار غزيرة على عسير
11:04 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

تحذير عاجل لـ"الدفاع المدني" من مطر غزير وسيول على مكة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:17 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

رواتب حتى 14 ألف ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين

الضمان الاجتماعي المطور
10:08 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

تنبيه من "الموارد" حول كيفية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي