الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

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التقديم الآن.. ديوان المظالم يعلن عن "التدريب التعاوني" في مختلف المناطق

ديوان المظالم 1
ديوان المظالم
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أعلن ديوان المظالم عن فتح باب التقديم في برنامج (خبير) للتدريب التعاوني (برنامج التطبيق العملي) في عموم محاكمه وإداراته بمناطق المملكة.اضافة اعلان
وذلك لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة في التخصصات التالية:


التخصصات التدريبية

- الموارد البشرية
- إدارة المواد
- السكرتارية
- الشريعة
- الأنظمة
- القانون
- المحاسبة
- أصول الدين
- برنامج الدراسات القانونية (دبلوم)
- إدارة الأعمال
- تقنية المعلومات
- المكتبات
- الإدارة المالية
- العلاقات العامة والإعلام

الفئات المستهدفة


- طلاب وطالبات الجامعات.
- طلاب وطالبات معهد الإدارة العامة.

تعليمات مهمة


- سيطلب منك نظام التدريب التعاوني بياناتك الشخصية ومؤهلاتك العلمية ووسيلة الاتصال بك
- إرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية وصورة من المعدل الحالي وخطاب التدريب
- سيطلب منك النظام بيانات المشرف الخاص بالتدريب.
- يجب ان تكون المرفقات عالية الوضوح والحجم لا يتعدى 1 ميجابايت وان تكون صيغة المرفق (PDF).

شروط فترة التدريب


- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له المحكمة أو الإدارة.
- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم إطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم.
- لا يحق للطالب أو الطالبة مغادرة مكان التدريب إلا بموافقة المشرف التدريبي.
- إرفاق خطاب طلب التدريب من الجامعة موجهاً لديوان المظالم موضحاً به التخصص وعدد الساعات التدريبية.

طريقة التقديم


يبدأ التقديم الأربعاء 1445/4/17 هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/5/1 هـ.

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