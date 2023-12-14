الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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انتهز الفرصة.. الشروط وطريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الهيئة الملكية بالعلا
الهيئة الملكية لمحافظة العلا
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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظائف (إدارية، تقنية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

- أخصائي مشتريات
- أخصائي أول التشجير وتنمية الغطاء النباتي
- كبير موظفي أداء المشتريات وإعداد التقارير
- مدير البرامج الإبداعية

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال
- إدارة سلاسل الإمداد
- إدارة المواد
- الإدارة العامة
- المشتريات
- المالية
- المحاسبة
- السياحة
- إدارة البيانات
- علوم البيانات
- قواعد البيانات
- الهندسة الزراعية
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الصناعية
- صناعة السفر
- إدارة موارد التراث
- السياحة والآثار
- نظم المعلومات الجغرافية
- الجيولوجيا
- هندسة الحدائق
- تصميم الحدائق والمنتزهات
- أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم  سعودي الجنسية.
2- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأسست بتاريخ 20 يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان.
وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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