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صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة الثانوية فأعلى.. شركة المياه الوطنية تعلن عن 90 وظيفة بجميع المناطق

المياه الوطنية
شركة المياه الوطنية
أ أ
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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (90) وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة (الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى) للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

المجالات الوظيفية في شركة المياه:


- وظائف إدارية
- وظائف قانونية
- وظائف أمنية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية

مناطق التوظيف:


- المنطقة الوسطى
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الشمالية
- المنطقة الغربية
- المنطقة الجنوبية

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن الشركة:


شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة سعودية ، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة)، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم من خلال عقود الشراكات الأجنبية ،حيث تقوم الشركة بتكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء ، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي ، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية و حماية البيئة ، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة ، وتقديم خدمات راقية للعملاء ، وتطوير الكفاءات السعودية وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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