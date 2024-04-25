لحملة الثانوية فأعلى.. شركة المياه الوطنية تعلن عن 90 وظيفة بجميع المناطق

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (90) وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة (الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى) للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:





المجالات الوظيفية في شركة المياه:



مناطق التوظيف:



الشروط العامة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

