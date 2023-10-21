"المياه الوطنية" تعلن عن 34 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

أ أ

أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (34) وظيفة إدارية وقانونية وهندسية في كل من (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





الوظائف المتاحة:



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



أماكن العمل:



طريقة التقديم:

