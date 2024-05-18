التقديم متاح الآن.. المعهد الوطني لأبحاث الصحة يعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلن المعهد الوطني لأبحاث الصحة بالرياض (إحدى مبادرات وزارة الصحة) عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:





المسميات الوظيفية في أبحاث الصحة:



التخصصات:



الشروط العامة:

نبذة عن المعهد الوطني لأبحاث الصحة:



طريقة التقديم:

