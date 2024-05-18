الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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التقديم متاح الآن.. المعهد الوطني لأبحاث الصحة يعلن عن توفر وظائف شاغرة

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المعهد الوطني لأبحاث الصحة
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أعلن المعهد الوطني لأبحاث الصحة بالرياض (إحدى مبادرات وزارة الصحة) عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
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المسميات الوظيفية في أبحاث الصحة:


- أخصائي التعلم
- مدير التطوير التنظيمي
- كبير مطوري تطبيقات 
- مدير تمكين أعمال تقنية المعلومات
- مهندس ضمان الجودة

التخصصات:


- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- نظم المعلومات الإدارية
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- التصميم
- أومايعادلهم

الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المهارات أو الشهادات المهنية المطلوبة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

نبذة عن المعهد الوطني لأبحاث الصحة:


المعهد الوطني لأبحاث الصحة هو أحد مبادرات وزارة الصحة في التحول الوطني 2020، لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهو داعم رئيس للبحوث الطبية الحيوية في القطاع الصحي في المملكة وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحول مملكتنا إلى اقتصاد قائم على المعرفة، يهدف المعهد إلى ضمان جودة وكفاءة مخرجات الأبحاث الصحية الوطنية ذات الكفاءة والتنافسية والجودة العالية التي تهدف إلى تحسين صحة المجتمع ورفاهيته وجودة حياته.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

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