عاجل.. "تداول" تطرح وظائف براتب 14 ألف ريال

أ أ

أعلنت شركة السوق المالية "تداول" عن برنامج تطوير الخريجين "GDP" للعام "2024م".

وأوضحت أن البرنامج مصمم للخريجين الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية، وستكون مدة البرنامج (تسعة أشهر) لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات على النحو التالي: اضافة اعلان

- المالية

- المحاسبة

- القانون

- التسويق

- الاقتصاد

- الأنظمة

- التمويل

- الترجمة

- إدارة الأعمال

- اللغة الإنجليزية

- هندسة الحاسب

- علوم الحاسب

- نظم المعلومات

- تقنية المعلومات

- أمن المعلومات

- الأمن السيبراني

- هندسة البرمجيات

- تصميم الجرافيك

- الإعلام الرقمي

- الموارد البشرية

- إدارة الجودة

- إدارة المشاريع

- وسائل الأعلام الرقمية

- تخصصات أخرى





* شروط التقديم في البرنامج:



المزايا:



- التفرغ التام للبرنامج.- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- أن يكون المتقدم متمكن من اللغة الإنجليزية.- أن يكون المتقدم حديث التخرج (خلال الـ 12 شهراً الماضية).- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من جامعة خارج المملكة.- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها من وزارة التعليم في أحد التخصصات أعلاه.- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.- إجازات رسمية مدفوعة الأجر.- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.- تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج، الأطفال)- راتب شهري (14,000 ريال) لخريجي درجة الماجستير.- العمل في الشركة السوق المالية السعودية (تداول) بعد إتمام البرنامج.- راتب شهري (12,350 ريال) لخريجي مرحلة البكالوريوس.





الوثائق المطلوبة عند التقديم:



مدة البرنامج:



طريقة التقديم:

- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.- نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.- نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.- نتيجة اختبار القدرات العامة من قياس (اختبار القدرات العامة يستهدف خريجي الثانوية العامة).- نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL أو ما يعادلهم) (إن وجدت).- نسخة من الشهادات المهنية (SOCPA, CME, CPA, CFA) (إن وجدت).- 9 أشهر