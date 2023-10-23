عاجل.. "تداول" تطرح وظائف براتب 14 ألف ريال

أعلنت شركة السوق المالية "تداول" عن برنامج تطوير
الخريجين "GDP" للعام "2024م".
وأوضحت أن البرنامج مصمم للخريجين الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية، وستكون مدة البرنامج (تسعة أشهر) لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات على النحو التالي:
- المالية
- المحاسبة
- القانون
- التسويق
- الاقتصاد
- الأنظمة
- التمويل
- الترجمة
- إدارة الأعمال
- اللغة الإنجليزية
- هندسة الحاسب
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- أمن المعلومات
- الأمن السيبراني
- هندسة البرمجيات
- تصميم الجرافيك
- الإعلام الرقمي
- الموارد البشرية
- إدارة الجودة
- إدارة المشاريع
- وسائل الأعلام الرقمية
- تخصصات أخرى
* شروط التقديم في البرنامج:
- التفرغ التام للبرنامج.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون المتقدم متمكن من اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم حديث التخرج (خلال الـ 12 شهراً الماضية).
- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من جامعة خارج المملكة.
- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها من وزارة التعليم في أحد التخصصات أعلاه.
المزايا:
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- إجازات رسمية مدفوعة الأجر.
- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
- تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج، الأطفال)
- راتب شهري (14,000 ريال) لخريجي درجة الماجستير.
- العمل في الشركة السوق المالية السعودية (تداول) بعد إتمام البرنامج.
- راتب شهري (12,350 ريال) لخريجي مرحلة البكالوريوس.
الوثائق المطلوبة عند التقديم:
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.
- نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.
- نتيجة اختبار القدرات العامة من قياس (اختبار القدرات العامة يستهدف خريجي الثانوية العامة).
- نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL أو ما يعادلهم) (إن وجدت).
- نسخة من الشهادات المهنية (SOCPA, CME, CPA, CFA) (إن وجدت).