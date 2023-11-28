"المواصفات والمقاييس" تعلن عن فتح باب التوظيف للعمل في عدة مجالات

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أعلنت الهيئة السعوديَّة للمواصفات والمقاييس والجودة ⁧‫(المواصفات السعودية)‬⁩، عبر بوابة التوظيف الرسمية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم/ البكالوريوس فما فوق)، والتي ترغب من خلالها باستقطاب أفضل الكوادر الوطنيَّة من الجنسين، وذلك حسب المسميات التالية: اضافة اعلان



المسميات الوظيفة :



رئيس قسم اختبار التطبيقات

رئيس قسم المنتجات الغذائية والكيميائية

رئيس قسم تخطيط القوى العاملة

رئيس قسم المراجعة الادارية

رئيس قسم تقييم التميز المؤسسي

مدير ادارة البرامج والتدريب

مدير إدارة المعرفة المؤسسية

مدير ادارة هندسة البيانات

مدير ادارة تحليل البيانات

مدير ادارة حوكمة البيانات

مدير إدارة الأنظمة والسياسات القانونية

مدير إدارة أستكشاف التقنية

مدير المكتب التنفيذي

مدير إدارة الشؤون التنفيذية

مدير ادارة التحقيقات

مدير إدارة المراقبة الأمنية

مدير ادارة المعاينة

مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي

مدير إدارة المواهب

مدير ادارة التواصل والتسويق



• التخصصات:



علاقات عامة

إعلام

صحافة

الموارد البشرية

المحاسبة

الإدارة المالية

إدارة اعمال

الهندسة

هندسة الحاسب الالي

إدارة مكتبية

هندسة النظم

هندسة صناعية

هندسة البرمجيات

الفيزياء

الكيمياء

علوم الحاسب الالي والمعلومات

حقوق

القانون

الأنظمة



• نبذة عن الهيئة:



­- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنشئت بمقتضى المرسوم الملكي رقم وتاريخ 3/3/1392هـ، كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.



• طريقة التقديم:



–سوف يكون استقبال طلبات التوظيف إلكترونياً بداية من دوام (يوم الأحد 26 نوفمبر، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 30 نوفمبر 2023م). وعلىالراغبين في التقديم على هذه الوظائف، زيارة الرابط التالي: اضغط هنا