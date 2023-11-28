الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"المواصفات والمقاييس" تعلن عن فتح باب التوظيف للعمل في عدة مجالات

المواصفات والمقاييس
هيئة المواصفات والمقاييس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الهيئة السعوديَّة للمواصفات والمقاييس والجودة ⁧‫(المواصفات السعودية)‬⁩، عبر بوابة التوظيف الرسمية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم/ البكالوريوس فما فوق)، والتي ترغب من خلالها باستقطاب أفضل الكوادر الوطنيَّة من الجنسين، وذلك حسب المسميات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفة :

رئيس قسم اختبار التطبيقات
رئيس قسم المنتجات الغذائية والكيميائية
رئيس قسم تخطيط القوى العاملة
رئيس قسم المراجعة الادارية
رئيس قسم تقييم التميز المؤسسي
مدير ادارة البرامج والتدريب
مدير إدارة المعرفة المؤسسية
مدير ادارة هندسة البيانات
مدير ادارة تحليل البيانات
مدير ادارة حوكمة البيانات
مدير إدارة الأنظمة والسياسات القانونية
مدير إدارة أستكشاف التقنية
مدير المكتب التنفيذي
مدير إدارة الشؤون التنفيذية
مدير ادارة التحقيقات
مدير إدارة المراقبة الأمنية
مدير ادارة المعاينة
مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي
مدير إدارة المواهب
مدير ادارة التواصل والتسويق

• التخصصات:

علاقات عامة
إعلام
صحافة
الموارد البشرية
المحاسبة
الإدارة المالية
إدارة اعمال
الهندسة
هندسة الحاسب الالي
إدارة مكتبية
هندسة النظم
هندسة صناعية
هندسة البرمجيات
الفيزياء
الكيمياء
علوم الحاسب الالي والمعلومات
حقوق
القانون
الأنظمة

• نبذة عن الهيئة:

­- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنشئت بمقتضى المرسوم الملكي رقم وتاريخ 3/3/1392هـ، كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

• طريقة التقديم:

–سوف يكون استقبال طلبات التوظيف إلكترونياً بداية من دوام (يوم الأحد 26 نوفمبر، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 30 نوفمبر 2023م). وعلىالراغبين في التقديم على هذه الوظائف، زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

حساب المواطن - ريال
6:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تعطل الموقع

سلبيات-المعهد-التقني-السعودي-لخدمات-البترول-640x360
4:50 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

لكافة المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول

images (2)
4:30 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

الصحة الفلسطينية: 35 ألف جريح بحاجة إلى العلاج

ابشر الهوية
4:22 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

بكل سهولة.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

اقرأ أيضا

تنبيه مهم بخصوص كلمة المرور لمستفيدي حساب المواطن

طفح جلدي غامض يؤدي إلى تضخم القلب ويسبب الوفاة

تحذير من "التجارة" حول موثوقية المتاجر الإلكترونية

خطوات الحصول على دعم سكني عاجل غير مسترد من وزارة الإسكان

بدء قبول طلبات التعاون مع الكوادر الوطنية للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة الزكاة 1:37 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أمانة جدة 1:59 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أمانة جدة تعلن عن 12 وظيفة عبر منصة جدارات

شركة نقل وتقنيات المياه 10:20 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

مؤسسة حكومية.. وظائف شاغرة في شركة نقل وتقنيات المياه بالرياض

هيئة الزكاة 9:28 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

اقرأ أيضا

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
12:43 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

رابط التقديم.. هيئة التخصصات الصحية تطرح وظائف قانونية وهندسية بالرياض

البريد السعودي سبل
11:21 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

رواتب تنافسية وتأمين.. "سبل" تطرح وظائف إدارية ومالية لهؤلاء الخريجين

images
10:20 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الراتب - ريال 0 عملة
10:17 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف المعاشات لمستفيدي التأمينات لشهر نوفمبر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
6:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تعطل الموقع

الملك سلمان خادم الحرمين
5:37 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

20 قرارا.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين

دعاء المعتمرين
5:25 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"البسوا الكمامة".. الأمن العام يوجه نداءً لضيوف الرحمن

الملك سلمان خادم الحرمين
5:18 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
4:01 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية