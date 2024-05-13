عاجل.. حقيقة السماح بإضافة العاملة المنزلية في حساب المواطن

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من بين الأسئلة المتكررة التي يستقبلها حساب المواطن ما يتعلق منها باستقدام العمالة المنزلية وما إذا كان ذلك يؤثر على استحقاق الدعم.

الأمر الذي يجيب عليه بأن "وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".





إضافة العمالة المنزلية في حساب المواطن



وعليكم السلام ، لا يتم إضافة العمالة المنزلية من ضمن التابعين في برنامج حساب المواطن ،نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 12, 2024

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



أهلية حساب المواطن

